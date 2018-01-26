Экс-работник Google: Владельцы Android-смартфонов без согласия передают данные местоположения

Смартфоны уже давно стали неким способом навигации по планете. Путешествовать стало гораздо проще, но экс-работник Google рассказал секрет разработчиков, который ужаснул всех фанатов Android-смартфонов.

Вещий Олег

Вильсон Стюарт, являющийся экс-работником отдела безопасности компании Google, признался в секретных разработках бренда. Выяснилось, что разработчики хранят данные на специальных серверах. Сведения отправляются при подключении к интернету. У владельца смартфона доступа к таким базам данных просто нет. В США уже набирает популярность акция, в рамках которой пользователи отказываются от Android-смартфонов, потому что создатели могут передавать конфиденциальную информацию спецслужбам.К таковым сведениям относится информация о местоположении человека за последние 3 месяца. Разработчики считают, что так они помогают спецслужбам находить преступников, которые пользовались девайсом. Стоит отметить, что подобные требования предоставления информации получают и операторы мобильной связи. Однако, точность GPS-датчиков гораздо выше, уточняют аналитики.