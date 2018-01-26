Медведев призвал технологов разработать связь 5G

На очередном совещании, посвященном обсуждению мер по расширению доступа к разнообразным услугам связи, Дмитрий Медведев, являющийся премьер-министром Российской Федерации, поручил создать все условия для развития и установки связи 5G.

Александр Вест

Дмитрий Медведев заявил, что тема развития и повсеместного использования услуг сетей пятого поколения безусловно является довольно дорогостоящей затеей, однако от этого она не становится менее важной. Премьер заметил, что скорее всего уже в 2019 году должны быть согласованы и утверждены все международные стандарты, а также полосы радиочастот. Медведев заметил, что приблизительный план действий намечен уже сейчас, поэтому необходимо приступать к непосредственным действиям.Дмитрий Медведев добавил, что уже в данный момент в некоторых странах операторы мобильной связи начали масштабную подготовку по внедрению и использованию сетей 5G, а в России картина относительно сетей пятого поколения будет ясна приблизительно к 2020 году.