В Британии открылся первый бордель с секс-роботами

Первый в мире публичный дом, где посетителей будут обслуживать специальные роботы, заменяющие проституток, открылся в Великобритании. Владелец заведения заверил, что в распоряжении его клиентов как уже использованные, так и новые роботы.

Александр Вест

В Великобритании в городе под названием Гейтсхед множество довольных клиентов весьма позитивно высказываются о борделе, в котором вместо привычных женщин лёгкого поведения их обслуживают сексуальные роботы. По словам владельца данного заведения, придя в его публичный дом, клиент вправе выбрать любую секс-куклу, которая ему приглянется. В данный момент за час провождения с выбранным секс-роботом наедине с клиентов требуют 130 долларов.Заметим, цена на пользование новой куклой несколько выше установленного ценника, но по словам владельца борделя, большинство мужчин вовсе не против заняться любовью с роботами, уже бывшими в эксплуатации. Добавим, что данное заведение подверглось критике со стороны обычных борделей, которые опасаются конкуренции.