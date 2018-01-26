В Британии открылся первый бордель с секс-роботами

В Великобритании в городе под названием Гейтсхед множество довольных клиентов весьма позитивно высказываются о борделе, в котором вместо привычных женщин лёгкого поведения их обслуживают сексуальные роботы. По словам владельца данного заведения, придя в его публичный дом, клиент вправе выбрать любую секс-куклу, которая ему приглянется. В данный момент за час провождения с выбранным секс-роботом наедине с клиентов требуют 130 долларов.
Заметим, цена на пользование новой куклой несколько выше установленного ценника, но по словам владельца борделя, большинство мужчин вовсе не против заняться любовью с роботами, уже бывшими в эксплуатации. Добавим, что данное заведение подверглось критике со стороны обычных борделей, которые опасаются конкуренции.