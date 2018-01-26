Учёные разобрались в процессе возникновения идей: Человеку помогают формулы и математика?

Мнения

Учёные разобрались в процессе возникновения идей: Человеку помогают формулы и математика?

Идеи выигрыша в математической формуле.

Учёные нашли сенсационный метод поиска гуманоидов: Почему наука не видит пришельцев?

От Редактора

Учёные нашли сенсационный метод поиска гуманоидов: Почему наука не видит пришельцев?

Учёные разработали новую систему поиска.

Сюжеты :

Очевидцы обнаружили место в Англии, куда часто прилетает НЛО Настасья Самбурская появилась в одном фильме с Джаредом Лето Рустам Солнцев выяснил настоящую причину короткого брака Самбурской Учёные выяснили, когда на Земле появилась вода Учёные: Мясо и газировка вызывают рак прямой кишки Гарик Харламов серьёзно поругался с фанатами из-за немецких актёров В Сети появилось видео того, как НЛО взлетает из кратера Луны В Австралии пес вступил в схватку с 3,5-метровым крокодилом В Омске вновь горит жилой дом Белла Потёмкина создала куклу Ольги Бузовой в честь именинницы Искусственный интеллект научился предсказывать дату смерти Сергей Семёнов оказался под домашним арестом: С Шурыгиной не встретятся ещё 1,5 года
| | В Британии открылся первый бордель с секс-роботами

В Британии открылся первый бордель с секс-роботами

Сегодня, 13:54
Первый в мире публичный дом, где посетителей будут обслуживать специальные роботы, заменяющие проституток, открылся в Великобритании. Владелец заведения заверил, что в распоряжении его клиентов как уже использованные, так и новые роботы.

В Британии открылся первый бордель с секс-роботами

 

В Великобритании в городе под названием Гейтсхед множество довольных клиентов весьма позитивно высказываются о борделе, в котором вместо привычных женщин лёгкого поведения их обслуживают сексуальные роботы. По словам владельца данного заведения, придя в его публичный дом, клиент вправе выбрать любую секс-куклу, которая ему приглянется. В данный момент за час провождения с выбранным секс-роботом наедине с клиентов требуют 130 долларов.

Заметим, цена на пользование новой куклой несколько выше установленного ценника, но по словам владельца борделя, большинство мужчин вовсе не против заняться любовью с роботами, уже бывшими в эксплуатации. Добавим, что данное заведение подверглось критике со стороны обычных борделей, которые опасаются конкуренции.
Александр Вест
Новости по теме
В Лондоне хотят открыть секс-кафе с роботами
В Лондоне хотят открыть секс-кафе с роботами

В Лондоне хотят открыть секс-кафе с роботами. Теперь жители британской столицы смогут не только попить кофе, но и получить услуги интимного характера.

В Женеве откроют секс-кафе с роботами для орального секса
В Женеве откроют секс-кафе с роботами для орального секса

В Женеве намерены открыть секс-кафе, в которых для орального секса будут использоваться роботы. Швейцарское заведение таким способом пытается обойти

В китайской закусочной посетителей обслуживают роботы
В китайской закусочной посетителей обслуживают роботы

В одном из ресторанов города Куньшань в Китае обслуживанием клиентов занимаются роботы. Как сообщает управляющий заведения, один такой сотрудник стоит 6,5

Добавить комментарий:

Имя:
Email:
Ваш комментарий:
Интересно
присоединяйтесь к нам в соцсетях
РИА ВладТайм
Последние новости

Сетевое издание "ВладТайм"(новости России, Украины и мира).

На данном сайте распространяется информация,предоставленная информационными агентствами "Vladtime" ("ВладТайм"), Интерфакс, ТАСС и другими. Почтовый адрес: in@vladtime.ru

При использовании, копировании, цитировании публикаций информационного портала "Vladtime.ru" обязательна прямая ссылка на страницу используемого материала: указание названия портала со следующими работающими гиперссылками: новости, ВладТайм новости, Vladtime.ru новости, или другой логичной ссылки.



© 2009-2017 VladTime.ru - новости