Google снабдит камеру технологией искусственного интеллекта

Новым продуктом известной корпорации Google под названием Clips станет «умная» камера, в которую поместят технологию искусственного интеллекта. Данная технология будет «решать», когда лучше сделать наиболее удачный снимок.

Александр Вест

В скором времени представители поискового гиганта представят мировому рынку свою новую камеру под названием Google Clips. По заверению специалистов, работающих над созданием данного проекта, данный «умный» гаджет будет закрепляться на верхние слои одежды своего пользователя, а его функционирование будет автономно обеспечиваться искусственным интеллектом без стороннего вмешательства со стороны человека.Специальный алгоритм, разработанный экспертами Google, будет определять, какие моменты из жизни пользователя стоит запечатлеть и сделать памятными. Камера имеет функцию записи видео, однако, из-за своих малых габаритов видеопоток будет лишён звуковой дорожки, а его продолжительность будет весьма ограничена.