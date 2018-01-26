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| | Усовершенствованный Moto X4 представят 1 февраля

Усовершенствованный Moto X4 представят 1 февраля

Сегодня, 10:30
В Индии уже 1 февраля произойдёт официальная презентация улучшенной версии смартфона Moto X4, оснащённого шестью гигабайтами оперативной памяти. Продажи гаджета начнутся в один день с его премьерой.

Усовершенствованный Moto X4 представят 1 февраля

 

Напомним, в предыдущей версии смартфона был установлен высокомощный процессор от компании Qualcomm модели Snapdragon 630. В обновлённом устройстве, помимо увеличения объёма оперативной памяти, который составит рекордные шесть гигабайт, также было решено поставить более мощный и современный «камень» модели Snapdragon 636. Представители компании Motorola также заявили, что модуль основных камер гаджета был значительно переработан, что позволит усовершенствованной модели устройства делать гораздо более качественные снимки.

Фронтальная камера имеет разрешение 16 мегапикселей, а две основные камеры представлены в виде матриц на 8 и 12 мегапикселей соответственно. В данный момент не известно, какой будет цена на новинку, а также когда смартфон поступит на прилавки других стран.
Александр Вест
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