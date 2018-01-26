В продаже появилась многофункциональная игровая мышь от Ozone Gaming

Представители компании Ozone Gaming заявили о существенном расширении ассортимента устройств для ввода данных. Сделали они это, анонсировав мышь Exon V30, продажи которой, как планируется, начнутся уже в первых числах февраля текущего года.

В конструкцию входит шесть кнопок. Как известно, были применены весьма надежные переключатели типа Omron. Предусмотрена также возможность программирования уже имеющихся параметров. Для того, чтобы хранить все пользовательские настройки, имеется встроенная память, размер которой достигает 128 килобайт. При этом, гарантирована совместимость со всеми имеющимися системами Windows.

Также отмечается, что новинка была спроектирована таким образом, чтобы умело удовлетворить потребности, как игроков-любителей, так и профессиональных киберспортсменов. Был применен оптический сенсор, который разрешает способность выбирать прямо на лету между значениями от 250 до 5000 DPI точек на дюйм.

Мышь, помимо этого, оснащена полноценной многозонной подсветкой с поддержкой до 16,8 миллионов цветовых оттенков. Для того, чтобы подключить ее к компьютеру служит интерфейс USB, на кабеле имеется позолоченный коннектор. Приобрести мышь Ozone Exon V30 можно уже сейчас. По предзаказу устройство обойдется любому желающему в 40 евро.

Николай Офицеров