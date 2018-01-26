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| | Apple готовит масштабное обновление приложения для чтения книг

Apple готовит масштабное обновление приложения для чтения книг

Сегодня, 09:35
Многие поклонники техники Apple часто используют свои устройства для чтения книг, в чём им помогает фирменное приложение, созданное купертиновцами. В данный момент специалисты «яблочной» компании занимаются усовершенствованием данного приложения.

Apple готовит масштабное обновление приложения для чтения книг

 

Фирменная программа iBooks позволяет пользоваться библиотекой из многих тысяч книг на одном устройстве, что позволяет значительно облегчить жизнь людям, предпочитающим проводить большинство свободного времени за чтением. Во многих западных СМИ появилась информация о том, что обновление приложения iBooks, которое в данный момент готовят в Apple, станет самым масштабным в истории программы.

Многие поклонники данного приложения в ожидании обновления занимаются тестированием раздела, позволяющим пользоваться аудиокнигами, а также привыкают к нововведённому разделу под названием «Читается сейчас», где собраны наиболее актуальные произведения именитых авторов. Благодаря стараниям купертиновцев онлайн-магазин книг во многом стал напоминать знаменитый Apple Store.
Александр Вест
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