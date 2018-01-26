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| | Asus представила уникальный гибридный компьютер TransBook Mini T103HAF

Asus представила уникальный гибридный компьютер TransBook Mini T103HAF

Сегодня, 09:00
Представители компании Asus в своем недавнем пресс-релизе поделились информацией относительно релиза нового гибридного компьютера TransBook Mini T103HAF. Данное устройство в качестве аппаратной основы получило чипсет Intel, а также операционную платформу Windows 10 Home.
 

Asus представила уникальный гибридный компьютер TransBook Mini T103HAF

 

Именно таким образом в аппаратной основе гибрида работает мобильный процессор Atom x5-Z8350, который относится к поколению Cherry Trail. Основой для чипа является система с четырьмя ядрами, а также тактовой частотой в 1,44 ГГц. К нему прилагаются несколько ускорителей графики и планка оперативной памяти объемом в 4 гигабайта. Номинально данное устройство некоторые эксперты называют планшетом, однако благодаря присоединяемой клавиатуре его можно также просто превратить в ноутбук.
 
Девайс обладает дисплеем на 10,1 дюйма с разрешением картинки до 1280х800 точек. Работать можно как с помощью пальцев, так и дополнительно идущего в комплекте пера. Хранение данных возможно благодаря жесткому диску в 64 гигабайта.
 
Помимо этого, следует выделить модемы Wi-Fi и Bluetooth 4.1. Устройство может похвастать интерфейсом USB 3.0 и слотом под карты памяти. В автономном режиме устройство может держаться до 14 часов.

Николай Офицеров
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