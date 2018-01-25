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| | Пользователи Windows 10 смогут просматривать телеметрию

Пользователи Windows 10 смогут просматривать телеметрию

Вчера, 20:45
В ответ на обвинения в слежке за своим пользователями Microsoft выпустит приложение Windows Diagnostic Data Viewer. Пользоваться им смогут все, у кого установлена Windows 10, на данный момент его применять могут Windows Insiders.

Пользователи Windows 10 смогут просматривать телеметрию

 

Microsoft неоднократно обвинялась в сборе данных о пользователях без их согласия на то. В ответ компания в подробностях проинформировала, что конкретно использует ОС и предоставила два уровня «слежки» Full и Basic. Теперь Microsoft выпустит приложение Windows Diagnostic Data Viewer, при помощи которого можно будет подробно рассмотреть, какие именно сведения собирает ОС. Выйти приложение должно весной текущего года, скачать его уже могут участники Windows Insiders. Найти инструмент можно будет в официальном онлайн-магазине Windows.

Новое приложение разрешит только проглядывать собираемые данные, но пользователям не предоставят возможности ничего поменять или удалить.
Виктория Озерова
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