Трейлер Rune: Ragnarok появился в Сети

Первый трейлер игры Rune: Ragnarok уже появился на просторах Интернета. Создать продолжение экшена авторы собирались еще в 2000 году.





Видеозапись состоит из кадров «пре-альф», поэтому о качестве изображения можно желать лучшего. В настоящий момент можно понять, что в игре появятся самые разнообразные мифологические создания вроде драконов, гигантов и других запоминающихся персонажей эпоса древних скандинавов. Геймеры попадут в сказочный мир, где получат возможность путешествовать, сражаться на военных судах и рубить головы своим противникам.

Никита Готский

Представители компании Human Head Studios задумывались выпустить продолжение игры Rune сразу после выхода ролевого экшена, но их задумки воплотились в желаемое только спустя 17 лет. Новинка порадует любителей игр красочным миром из скандинавской мифологии, а также масштабными батальными сценами. Дабы немного лучше узнать, что будет в проекте авторы выпустили трейлер.Об анонсе Rune: Ragnarok стало известно летом 2017 года. В игре появятся также разные виды оружия и снаряжения. Иным фактом является режим PvP с ликвидацией вражеских баз и кланов.