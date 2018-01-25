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| | Трейлер Rune: Ragnarok появился в Сети

Трейлер Rune: Ragnarok появился в Сети

Вчера, 20:16
Первый трейлер игры Rune: Ragnarok уже появился на просторах Интернета. Создать продолжение экшена авторы собирались еще в 2000 году. 

Трейлер Rune: Ragnarok появился в Сети

 

Представители компании Human Head Studios задумывались выпустить продолжение игры Rune сразу после выхода ролевого экшена, но их задумки воплотились в желаемое только спустя 17 лет. Новинка порадует любителей игр красочным миром из скандинавской мифологии, а также масштабными батальными сценами. Дабы немного лучше узнать, что будет в проекте авторы выпустили трейлер.

 
Видеозапись состоит из кадров «пре-альф», поэтому о качестве изображения можно желать лучшего. В настоящий момент можно понять, что в игре появятся самые разнообразные мифологические создания вроде драконов, гигантов и других запоминающихся персонажей эпоса древних скандинавов. Геймеры попадут в сказочный мир, где получат возможность путешествовать, сражаться на военных судах и рубить головы своим противникам.

Об анонсе Rune: Ragnarok стало известно летом 2017 года. В игре появятся также разные виды оружия и снаряжения. Иным фактом является режим PvP с ликвидацией вражеских баз и кланов.
Никита Готский
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