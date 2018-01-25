Учёные из США нашли новый опасный вирус: Мировой океан открывает тайны

Мнения

Учёные из США нашли новый опасный вирус: Мировой океан открывает тайны

Воды океана подкинули учёным новую загадку.

Mars One настроен на покорение Солнечной системы: Следующая остановка Венера, Европа или Марс

От Редактора

Mars One настроен на покорение Солнечной системы: Следующая остановка Венера, Европа или Марс

Глава Mars One уверен, что люди всё же покинут Землю.

Сюжеты :

Очевидцы обнаружили место в Англии, куда часто прилетает НЛО Настасья Самбурская появилась в одном фильме с Джаредом Лето Рустам Солнцев выяснил настоящую причину короткого брака Самбурской Учёные выяснили, когда на Земле появилась вода Учёные: Мясо и газировка вызывают рак прямой кишки Гарик Харламов серьёзно поругался с фанатами из-за немецких актёров В Сети появилось видео того, как НЛО взлетает из кратера Луны В Австралии пес вступил в схватку с 3,5-метровым крокодилом В Омске вновь горит жилой дом Белла Потёмкина создала куклу Ольги Бузовой в честь именинницы Искусственный интеллект научился предсказывать дату смерти Сергей Семёнов оказался под домашним арестом: С Шурыгиной не встретятся ещё 1,5 года
| | В России скоро появиться навигатор-смартфон GL-800S7 от GlobusGPS

В России скоро появиться навигатор-смартфон GL-800S7 от GlobusGPS

Вчера, 20:11
Представители GlobusGPS сообщают, что на российском рынке в скором времени появятся новый гаджет - навигатор-смартфон GL-800S7. Устройство поддерживает SIM-карты, оснащено двумя камерами, съемной и заменяемой батареей, а также процессором MediaTek.

В России скоро появиться навигатор-смартфон GL-800S7 от GlobusGPS

 

Компания GlobusGPS, занимающаяся производством и дистрибьюцией GPS-навигаторов для автомобилей в Россию, сообщила о скором появлении на рынке РФ такой новинки, как навигатор-смартфон GL-800S7. Функционал гаджета позволит не только способствовать качественной навигации в пути, но сможет регистрировать происшествия в дороге благодаря встроенным камерам.

Устройство оснащено 4-ядерным процессором MediaTek, работающим с частотой 1,3 ГГц, оперативной памятью в 2 Гб, а также внутренней памятью в 16 Гб. Смартфон будет работать на оперативной системе Андроид 7.0.

Есть возможность снимать и заменять батарею, кроме того аппарат поддерживает использование SIM-карт и оборудован IPS-дисплеем. Рекомендованная цена смартфона-навигатора составляет 6990 рублей.
Новости по теме
Смартфон Samsung Z4 на ОС Tizen 3.0 представили официально
Смартфон Samsung Z4 на ОС Tizen 3.0 представили официально

Смартфон Samsung Z4 на операционной системе (ОС) Tizen 3.0 представили официально. Новый гаджет поступит на рынок продаж в Индии в мае этого года.

Смартфон Umi Z получил 10-ти ядерный процессор
Смартфон Umi Z получил 10-ти ядерный процессор

Совсем недавно был представлен новый смартфон Umi Z, особенность которого состоит в том, что он будет оборудован 10-ти ядерным процессором MediaTek Helio X27.

Oppo выпустит смартфон Oppo R8207 с 8-ядерным процессором
Oppo выпустит смартфон Oppo R8207 с 8-ядерным процессором

Компания планирует выпустить недорогой смартфон Oppo R8207 с 8-ядерным процессором.

Добавить комментарий:

Имя:
Email:
Ваш комментарий:
Интересно
присоединяйтесь к нам в соцсетях
РИА ВладТайм
Последние новости

Сетевое издание "ВладТайм"(новости России, Украины и мира).

На данном сайте распространяется информация,предоставленная информационными агентствами "Vladtime" ("ВладТайм"), Интерфакс, ТАСС и другими. Почтовый адрес: in@vladtime.ru

При использовании, копировании, цитировании публикаций информационного портала "Vladtime.ru" обязательна прямая ссылка на страницу используемого материала: указание названия портала со следующими работающими гиперссылками: новости, ВладТайм новости, Vladtime.ru новости, или другой логичной ссылки.



© 2009-2017 VladTime.ru - новости