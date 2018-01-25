В России скоро появиться навигатор-смартфон GL-800S7 от GlobusGPS

Представители GlobusGPS сообщают, что на российском рынке в скором времени появятся новый гаджет - навигатор-смартфон GL-800S7. Устройство поддерживает SIM-карты, оснащено двумя камерами, съемной и заменяемой батареей, а также процессором MediaTek.

Компания GlobusGPS, занимающаяся производством и дистрибьюцией GPS-навигаторов для автомобилей в Россию, сообщила о скором появлении на рынке РФ такой новинки, как навигатор-смартфон GL-800S7. Функционал гаджета позволит не только способствовать качественной навигации в пути, но сможет регистрировать происшествия в дороге благодаря встроенным камерам.Устройство оснащено 4-ядерным процессором MediaTek, работающим с частотой 1,3 ГГц, оперативной памятью в 2 Гб, а также внутренней памятью в 16 Гб. Смартфон будет работать на оперативной системе Андроид 7.0.Есть возможность снимать и заменять батарею, кроме того аппарат поддерживает использование SIM-карт и оборудован IPS-дисплеем. Рекомендованная цена смартфона-навигатора составляет 6990 рублей.