Составлен ТОП-10 самых дорогих лакшери-смартфонов

Составлен список 10 самых дорогих смартфонов в мире, которые были выпущены за последнее время.

Первое место в нашем рейтинге занимает Vertu Constellation 2017. Цена на него в России находится в пределах 250 000 - 299 200 рублей. Корпус в данном девайсе имеет окантовку из алюминия с кожаной панелью, которая украшена вставкой с камерой Sony ( делает снимки прекрасного качества) и сдвоенной LED-вспышкой. Это устройство оснащённое всего современными «новоротами».Второе место занимает Tonino Lamborghini Alpha One. Цена на него в России в пределах 130 000-149 000 рублей. Данный смартфон работает с четырехъядерным процессором Qualcomm Snapdragon 820 MSM899, в активе у него 4 гб оперативной памяти, а также 64 гб встроенной памяти, также имеется слот для карты памяти.Третье почётное место занимает Mobiado Grand Touch. Цена на него в России колеблется от 140 000 до 145 000 рублей. Данный девайс был выпущен в 2017 году в Канаде. Экран с четырехдюймовым дисплеем устройства заключен в корпус из алюминия с добавлением цельного сапфирового стекла. Никаких особенностей этот аппарат не имеет, но обладает достойной задней и передней камерой, а также датчиком приближения и другими необходимыми для смартфона функциями.В десятку дорогих лакшери-смартфонов входят также Torex FS1, Huawei Mate 9 Porsche Design, iPhone X (256 GB), iPhone 8 Plus (256 GB), BlackBerry Porsche design P'9983, Samsung Galaxy Note8 256GB, Google Pixel 2 XL 128GB. Эти смартфоны чуть дешевле, но по функционалу ничем не уступают более дорогим.