В интернете опубликовали первые фото смартфона Doogee Mix 3

Сегодня в интернете появились первые фотографии мобильного телефона Doogee Mix 3. Эта модель в продаже будет не дорогая и доступна многим пользователям.

Пелагея Лебединская

Вышел в производство новый смартфон от китайского производителя компании Doogee, который будет называться Mix 3. Известно, что он отличается от своих предшественников выдвижной камерой и его дисплей занимает 95 % от всей поверхности телефона. Выйдет смартфон пока только в черном цвете, и стоимость на мировом рынке, как заявили разработчики, будет не большой. По предварительным планам разработчиков, хотели сделать презентацию телефона где-то через пару месяцев, но это еще не точно.Отметим, что новая модель телефона еще не была официально представлена, и о точной цене на мировом рынке остается тайной.