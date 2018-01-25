LG готовит к выпуску "убийцу" iPhone X

Доходы компании LG стали расти лишь благодаря выходу смартфона LG V30. Его признали многие деятели кинематографа, потому что главной фишкой в девайсе стала уникальная камера с оптикой наивысшего уровня. Разработчики подчеркнули, что в 2018 году будет выпущен «убийца айфонов», который по своим характеристикам будет превосходить iPhone X. Вполне возможно, что речь идет именно о расширенной версии смартфона LG G7, который поступит в продажу уже в ближайшее время. Стоит отметить, что линейка G стала удачной для разработчиков.
LG не боится экспериментировать, и поэтому они уже выпускали модульные смартфоны, а также «лопаты» с дополнительными дисплеями, как в LG V10, V20 и V30. Последняя получилась очень удачной в плане продаж. Некоторые аналитики предполагают, что новинка корейской компании будет просто расширенной модификацией G7 или же V30. Благодаря этому даже при одновременном анонсе смартфонов LG и Apple будут в прибыли.
Какие именно характеристики будут добавлены в новый гаджет и когда состоится презентация на данный момент неизвестно.