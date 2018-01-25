LG готовит к выпуску "убийцу" iPhone X

За три месяца компания LG потеряла $204,8 млн, поэтому разработчики планируют сделать «переворот» в системе выпуска смартфонов. Накануне стало известно, что уже к осени выйдет «убийца» iPhone X, вышедший от «яблочного» бренда Apple.

Вещий Олег

Доходы компании LG стали расти лишь благодаря выходу смартфона LG V30. Его признали многие деятели кинематографа, потому что главной фишкой в девайсе стала уникальная камера с оптикой наивысшего уровня. Разработчики подчеркнули, что в 2018 году будет выпущен «убийца айфонов», который по своим характеристикам будет превосходить iPhone X. Вполне возможно, что речь идет именно о расширенной версии смартфона LG G7, который поступит в продажу уже в ближайшее время. Стоит отметить, что линейка G стала удачной для разработчиков.LG не боится экспериментировать, и поэтому они уже выпускали модульные смартфоны, а также «лопаты» с дополнительными дисплеями, как в LG V10, V20 и V30. Последняя получилась очень удачной в плане продаж. Некоторые аналитики предполагают, что новинка корейской компании будет просто расширенной модификацией G7 или же V30. Благодаря этому даже при одновременном анонсе смартфонов LG и Apple будут в прибыли.Какие именно характеристики будут добавлены в новый гаджет и когда состоится презентация на данный момент неизвестно.