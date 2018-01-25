Учёные из США нашли новый опасный вирус: Мировой океан открывает тайны

Мнения

Учёные из США нашли новый опасный вирус: Мировой океан открывает тайны

Воды океана подкинули учёным новую загадку.

Mars One настроен на покорение Солнечной системы: Следующая остановка Венера, Европа или Марс

От Редактора

Mars One настроен на покорение Солнечной системы: Следующая остановка Венера, Европа или Марс

Глава Mars One уверен, что люди всё же покинут Землю.

Сюжеты :

Очевидцы обнаружили место в Англии, куда часто прилетает НЛО Настасья Самбурская появилась в одном фильме с Джаредом Лето Рустам Солнцев выяснил настоящую причину короткого брака Самбурской Учёные выяснили, когда на Земле появилась вода Учёные: Мясо и газировка вызывают рак прямой кишки Гарик Харламов серьёзно поругался с фанатами из-за немецких актёров В Сети появилось видео того, как НЛО взлетает из кратера Луны В Австралии пес вступил в схватку с 3,5-метровым крокодилом В Омске вновь горит жилой дом Белла Потёмкина создала куклу Ольги Бузовой в честь именинницы Искусственный интеллект научился предсказывать дату смерти Сергей Семёнов оказался под домашним арестом: С Шурыгиной не встретятся ещё 1,5 года
| | LG готовит к выпуску "убийцу" iPhone X

LG готовит к выпуску "убийцу" iPhone X

Вчера, 17:37
За три месяца компания LG потеряла $204,8 млн, поэтому разработчики планируют сделать «переворот» в системе выпуска смартфонов. Накануне стало известно, что уже к осени выйдет «убийца» iPhone X, вышедший от «яблочного» бренда Apple.

LG готовит к выпуску "убийцу" iPhone X

 

Доходы компании LG стали расти лишь благодаря выходу смартфона LG V30. Его признали многие деятели кинематографа, потому что главной фишкой в девайсе стала уникальная камера с оптикой наивысшего уровня. Разработчики подчеркнули, что в 2018 году будет выпущен «убийца айфонов», который по своим характеристикам будет превосходить iPhone X. Вполне возможно, что речь идет именно о расширенной версии смартфона LG G7, который поступит в продажу уже в ближайшее время. Стоит отметить, что линейка G стала удачной для разработчиков.

LG не боится экспериментировать, и поэтому они уже выпускали модульные смартфоны, а также «лопаты» с дополнительными дисплеями, как в LG V10, V20 и V30. Последняя получилась очень удачной в плане продаж. Некоторые аналитики предполагают, что новинка корейской компании будет просто расширенной модификацией G7 или же V30. Благодаря этому даже при одновременном анонсе смартфонов LG и Apple будут в прибыли.

Какие именно характеристики будут добавлены в новый гаджет и когда состоится презентация на данный момент неизвестно.
Вещий Олег
Новости по теме
Стала известна дата выхода нового смартфона Apple SE 2018
Стала известна дата выхода нового смартфона Apple SE 2018

Новый, более бюджетный гаджет компании Apple, может появиться на свет уже в начале этого года. iPhone SE 2018 начнет поступать в продажу уже в марте.

Самый дорогой смартфон iPhone 8 поступит в продажу к зиме 2017 года
Самый дорогой смартфон iPhone 8 поступит в продажу к зиме 2017 года

Разработчики нового инновационного смартфона iPhone 8 «вложат» в своё детище всё самое прогрессивное в мире высоких технологий. В сентябре сего года начнётся

Xiaomi готовит к выпуску «убийцу» смартфона iPhone SE
Xiaomi готовит к выпуску «убийцу» смартфона iPhone SE

В ближайшие планы китайской компании Xiaomi входит презентация так называемого «убийцы» смартфона iPhone SE. Новый гаджет из Поднебесной будет обладать более

Добавить комментарий:

Имя:
Email:
Ваш комментарий:
Интересно
присоединяйтесь к нам в соцсетях
РИА ВладТайм
Последние новости

Сетевое издание "ВладТайм"(новости России, Украины и мира).

На данном сайте распространяется информация,предоставленная информационными агентствами "Vladtime" ("ВладТайм"), Интерфакс, ТАСС и другими. Почтовый адрес: in@vladtime.ru

При использовании, копировании, цитировании публикаций информационного портала "Vladtime.ru" обязательна прямая ссылка на страницу используемого материала: указание названия портала со следующими работающими гиперссылками: новости, ВладТайм новости, Vladtime.ru новости, или другой логичной ссылки.



© 2009-2017 VladTime.ru - новости