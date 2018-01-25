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| | Смартфоны будущего: Аналитики выяснили, чего следует ждать к 2023 году

Смартфоны будущего: Аналитики выяснили, чего следует ждать к 2023 году

Сегодня, 12:29
Аналитики из США составили новый отчет, который прогнозируют, какие смартфоны следует ожидать в 2023 году. По предварительным данным, в будущем каждые смартфоны будут обладать искусственным интеллектом.

 

Сообщается, что к 2023 году все смартфоны будут иметь AI-чипы, и это не зависимо от стоимости гаджета. Также через пять лет смартфоны все чаще будет использоваться для аутентификации доступа к домам, офисам и гостиничным номерам, а также автомобилям, автобусам и к банковским услугам.

Приемники GPS, скорее всего, станут более точными, обеспечивая точную информацию о местоположении - до 30 см, против 5 м в 2017 году. Средний смартфон в 2023 году будет иметь объем памяти от 128 ГБ или более, по сравнению с 32 ГБ в 2018 году. Объем оперативной памяти, вероятно, будет составлять от 2 до 16 ГБ.
Светлана Славянская
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