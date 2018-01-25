Компания Xiaomi выпустила две новые модели телефонов

В Китае компания Xiaomi выпустила в производство две модели мобильных телефонов с номерами MET7S и MEE7S, которые будут стоить менее $300.

Пелагея Лебединская

Мобильные телефоны с номерами MET7S и MEE7S, которые только вышли в производство, уже прошли сертификацию в Китае. Эти смартфоны будут называться Redmi Note 5, они имеют экран 5,99 дюйма с разрешением FHD +, также с двумя камерами. Основная камера составит 16 мегапикселей, а фронтальная 8 мегапикселей. На новых моделях телефонов установлена оперативная система Android Nougat. Также установлена функция распознавания лица хозяина телефона. Установленная цена производителем составит от 237 до 284 долларов. Такой смартфон будет многим доступен по цене.Отметим, что специалисты компании Xiaomi начали разработку над еще одной моделью телефона, который будет называться MIUI 10.