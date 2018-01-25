В Nokia разрабатывают браслет, предсказывающий появление рака

Известная компания Nokia из Финляндии в данный момент занимается разработкой специального браслета, который будет способен предсказать появление онкологических заболеваний у его владельца.

Александр Вест

В рамках своего выступления на Всемирном экономическом форуме, который проходит в Далласе, Раджив Сурки, являющийся генеральным директором Nokia, заявил о том, что его компания занимается разработкой передовой технологии, которая сумела бы оповещать пользователей о появлении рака. Сурки считает, что узнав о появлении онкологического заболевания за несколько месяцев до её развития, болезнь можно будет предотвратить за счёт проведения определённых медицинских процедур.Специалисты компании заверили, что браслет, разрабатываемый экспертами Nokia, будет предоставлять своему владельцу всю необходимую информацию относительно содержания в крови холестерина, молочной кислоты, а также сахара. Данная информация будет автоматически предоставляться медицинским специалистам, которые будут следить за состоянием здоровья пациента.