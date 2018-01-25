Аналитики: Средняя стоимость смартфонов резко выросла на 11%

Аналитики сообщили, что средняя стоимость современных смартфонов резко поднялась на 11%. По словам экспертов, это произошло из-за популярных дорогостоящих гаджетов iPhone X и Galaxy Note 8, которые пользуются спросом на рынке.

Светлана Славянская

В прошлом году несколько крупных компании презентовали свои новые смартфоны. К примеру, корпорация Apple выпустила свой самый дорогой iPhone. По данным аналитиков GfK, средняя цена смартфонов в последнем квартале 2017 года увеличилась на 11 процентов по сравнению с предыдущим годом. Подавляющее большинство смартфонов фактически стали дороже, из-за того, что покупатели смогли себе позволить приобрести iPhone X за $ 1000, а также Galaxy Note 8 за $ 930.Теперь средняя цена флагманского смартфона составляет от 600 до 700 долларов, а бюджетный ранее Google Pixel 2 XL подорожал до $ 849. Рост цен в основном обусловлен большим количеством функций, большими 5,5-дюймовыми OLED-экранами и высококачественными камерами.