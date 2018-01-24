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| | В Group-IB отметили рост хакерских атак на криптовалюту

В Group-IB отметили рост хакерских атак на криптовалюту

Вчера, 20:43
Компания Group-IB отметила, что с начала прошедшего года количество хакерских атак на каждый ICO за месяц возросло приблизительно в 10 раз. Сейчас этот показатель равен 100.

В Group-IB отметили рост хакерских атак на криптовалюту

 

Фишинг является наиболее распространенным видом хакерских атак на ICO, также в список входят подмена сайта, DDoS-атаки, а также действия, направленные на получения секретных ключей и контроля над счетами. Именно этим типам атак, по словам директора Group-IB Руслана Юсупова, и подвергаются каждый месяц все ICO приблизительно по 100 раз. Специалисты Group-IB выявили фишинговую группировку, которая ежемесячно похищает от 30 тысяч долларов до полутора миллиона. В результате подмены сайтов мошенникам удалось «заработать» семь с половиной миллионов только за первые три минуты старта ICO для CoinDash.

Эксперты отмечают, что в текущем году количество атак на ICO будет только увеличиваться, так как курс криптовалюты продолжает расти.
Виктория Озерова
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