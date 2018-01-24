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| | В России введут ГОСТ для онлайн-библиотек

В России введут ГОСТ для онлайн-библиотек

Вчера, 20:19
Для электронной библиотеки разработали отдельный ГОСТ. В России впервые вводят стандарт для таких интернет-ресурсов.

В России введут ГОСТ для онлайн-библиотек

 

В Ростандарте создали отдельный ГОСТ для электронных библиотек. Ресурсы для чтения книг дадут возможность запомнить историю поиска, а сами библиотеки будут проверяться на плагиат. ГОСТ для онлайн-библиотек начнет свою работу уже в нынешнем году, он распространится на электронные читальни учебных заведений и организаций дополнительного образования. Основой фонда станут учебники и научная литература.

ГОСТ разрешит каждому читателю иметь собственный кабинет, где можно будет хранить личные данные. Онлайн-читальня обеспечит возможностью поиска по базе установку закладок и ведение конспектов. Также сервис напомнить, какую книгу уже прочли.

Наиболее важная функция оценка книги. Читателя разрешается комментировать прочитанное или оставит отзыв. Самым отъявленным книголюбам дается возможность создавать коллекции книг, а к каждому изданию вскоре будет добавлено библиографическое описание.
Никита Готский
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