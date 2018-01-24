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| | The Banner Saga 3 выйдет раньше предполагаемого срока

The Banner Saga 3 выйдет раньше предполагаемого срока

Вчера, 20:08
Студия Stoic порадовала поклонников стратегии The Banner Saga: третья часть выйдет раньше предполагаемого срока. Релиз игры назначен на лето текущего года, хотя ранее предполагалось выпустить стратегию в декабре.

The Banner Saga 3 выйдет раньше предполагаемого срока

 

Stoic при помощи ролика рассказала об одном из главных героев The Banner Saga 3 Фасольте. Данный персонаж появляется во всех предыдущих частях игры, где он предстает как жестокий, но справедливый командир. Тем, кто еще не закончил прохождение второй части стратегии следует осторожно просматривать ролик из-за возможных спойлеров. В сообщении разработчиков говорится, что релиз новой части игры переносится с декабря на лето текущего года.

 

Следует отметить, что на Kickstarter новая часть игры собрала около полумиллиона долларов. Третья часть должна стать финалом франшизы, однако разработчики допускают возможность продолжения в случае успешного релиза.=
Виктория Озерова
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