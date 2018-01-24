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| | Photoshop получил искусственный интеллект

Photoshop получил искусственный интеллект

Вчера, 19:38
Программа Photoshop обладает опцией, в основе которой лежит искусственный интеллект. Об этом рассказали в компании Adobe.

Photoshop получил искусственный интеллект

 

В данное время Photoshop является одним из самых популярных графических редакторов. Пользователи зачастую жалуются на такой момент, как выделение отдельных объектов. Для такой цели присутствуют данные инструменты: Quick Selection и Magic Wand, но они не во всех случаях действуют быстро и точно.

Инженеры компании Adobe смогли решить эту сложность. Новинка инструмент Select Subject, который в версии Photoshop 19.1 функционирует с помощью искусственного интеллекта, что дает возможность достичь огромной скорости и максимальной точности выделения объекта. В действительности ИИ тоже способен выдавать определенные ошибки, но новый инструмент явно работает лучше прежних
Никита Готский
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