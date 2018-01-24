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| | Объявлена распродажа игр от Paradox Interactive в Humble Bundle

Объявлена распродажа игр от Paradox Interactive в Humble Bundle

Вчера, 19:12
Сервисом Humble Store, специализирующимся на дистрибуции цифровых товаров, объявлена распродажа игр от Paradox Interactive при участии компании-разработчика. Часть денег с продажи игр будет отдана на благотворительность.

Объявлена распродажа игр от Paradox Interactive в Humble Bundle

 

Согласно действующему акционному предложению от Humble Bundle на сервисе цифровой дистрибуции все желающие смогут приобрести игры от разработчика Paradox Interactive по существенно сниженным ценам. Распродажа, деньги с которой частично будут пожертвованы на благотворительность, будет действительна еще в течение 13 дней.

Игры будут продаваться комплектами. За один доллар можно будет купить Cities in Motion 2 (симулятор управления системами общественного транспорта), Magicka 2 (сатирическая фэнтезийная игра) и Majesty 2 Collection (собрание игр-стратегий в реальном времени). За 8 долларов можно приобрести собрание из четырех игр: Crusader Kings II + дополнение The Old Gods (глобальная стратегия в реальном времени), Pillars of Eternity (компьютерная ролевая игра), Hearts of Iron III Collection (глобальная стратегия про Вторую мировую войну) и Europa Universalis III Complete (глобальная стратегия). За двенадцать долларов можно будет купить только одну игру - Stellaris (космическая 4X-глобальная стратегия в реальном времени).
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