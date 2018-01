Объявлена распродажа игр от Paradox Interactive в Humble Bundle

Сервисом Humble Store, специализирующимся на дистрибуции цифровых товаров, объявлена распродажа игр от Paradox Interactive при участии компании-разработчика. Часть денег с продажи игр будет отдана на благотворительность.

Согласно действующему акционному предложению от Humble Bundle на сервисе цифровой дистрибуции все желающие смогут приобрести игры от разработчика Paradox Interactive по существенно сниженным ценам. Распродажа, деньги с которой частично будут пожертвованы на благотворительность, будет действительна еще в течение 13 дней.Игры будут продаваться комплектами. За один доллар можно будет купить Cities in Motion 2 (симулятор управления системами общественного транспорта), Magicka 2 (сатирическая фэнтезийная игра) и Majesty 2 Collection (собрание игр-стратегий в реальном времени). За 8 долларов можно приобрести собрание из четырех игр: Crusader Kings II + дополнение The Old Gods (глобальная стратегия в реальном времени), Pillars of Eternity (компьютерная ролевая игра), Hearts of Iron III Collection (глобальная стратегия про Вторую мировую войну) и Europa Universalis III Complete (глобальная стратегия). За двенадцать долларов можно будет купить только одну игру - Stellaris (космическая 4X-глобальная стратегия в реальном времени).