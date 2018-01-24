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| | Смартфон iPhone X упал в цене на 10%

Смартфон iPhone X упал в цене на 10%

Вчера, 18:54
В России на 15% стал бюджетней смартфон iPhone X. В настоящее время устройство можно приобрести за 81 000 рублей.

Смартфон iPhone X упал в цене на 10%

 

Новый смартфон от американской компании Apple появился на отечественном рынке в начале ноября. До недавних пор iPhone X продавали за 92 тысячи рублей. Сейчас торговые точки предлагают российским потребителям забрать модель за 81 000 рублей, что на 10% дешевле первоначальной стоимости. С таким предложением выступает магазин «КентМаркет». Незначительные скидки на iPhone X предлагают другие отечественные маркеты, в числе которых «Билайн», «Мегафон» и иные. У них самая минимальная цена десятой модели смартфона от Apple составляет 87 890 рублей.

Прежде специалисты мобильного рынка составили список наиболее реализуемых смартфонов последнего квартала ушедшего года. Там iPhone X занял лидирующее место.
Никита Готский
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