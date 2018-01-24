Elephone оснастит смартфоны U и U Pro памятью в 1 Тб

Смартфоны Elephone U и U Pro смогут поддерживать microSD до 1 Тб. Об этом рассказали представители компании.

Никита Готский

Сотрудники компании Elephone отметили, что поддержка вышеупомянутого объема памяти почти не испытывалась из-за отсутствия объемных накопителей. Сам смартфон с успехом прошел тест на совместимость с 256-Гб картой памяти. Деталь Integral Memory microSD появится в продаже не ранее конца зимы.Касательно новых смартфонов Elephone, U и U Pro будут оснащены безрамочным гибким дисплеем, который займет 90% лицевой стороны, сдвоенной камерой на 13 Мп, чипсетом Snapdragon 660, функцией оперативной зарядки, 6 Гб оперативной памяти и 128 Гб собственной. По мнению создателей, объем и памяти в 1 Тб позволит привлечь огромное количество клиентов, потому как открывает практически неограниченные возможности для сбережения контента. Станут ли иметь такую же опцию остальные смартфоны китайской фирмы не сообщается.