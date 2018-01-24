Женитьба, отцовство, семья: Корчевников заинтриговал снимком с младенцем

Мнения

Женитьба, отцовство, семья: Корчевников заинтриговал снимком с младенцем

Интригу телеведущий раскрывать не стал.

Раздражение, страх забвения и отказ: Ольгу Бузову унизили в самолете

От Редактора

Раздражение, страх забвения и отказ: Ольгу Бузову унизили в самолете

Отдых звезды был испорчен.

Сюжеты :

Очевидцы обнаружили место в Англии, куда часто прилетает НЛО Настасья Самбурская появилась в одном фильме с Джаредом Лето Рустам Солнцев выяснил настоящую причину короткого брака Самбурской Учёные выяснили, когда на Земле появилась вода Учёные: Мясо и газировка вызывают рак прямой кишки Гарик Харламов серьёзно поругался с фанатами из-за немецких актёров В Сети появилось видео того, как НЛО взлетает из кратера Луны В Австралии пес вступил в схватку с 3,5-метровым крокодилом В Омске вновь горит жилой дом Белла Потёмкина создала куклу Ольги Бузовой в честь именинницы Искусственный интеллект научился предсказывать дату смерти Сергей Семёнов оказался под домашним арестом: С Шурыгиной не встретятся ещё 1,5 года
| | KFC: Индийские дроны полетят на куриных крылышках

KFC: Индийские дроны полетят на куриных крылышках

Сегодня, 14:47
В Индии сеть фастфуда KFC сделала для своих покупателей акцию, которая состоит в том, что купив упаковку жареных крылышек, из этой же упаковки можно сложить настоящий летающий дрон.

 

Международная сеть быстрого питания KFC с 25 января запустила акцию, дабы привлечь к себе больше покупателей, в которой в бонус идет дрон. Этот летающий аппарат будет называться Kentucky Flying Object, его можно будет заполучить при покупке упаковки жареных крылышек Smoky Grilled Wings. Этот дрон будет прилагаться к крылышкам в разобранном виде, и что бы его запустить, покупатель должен будет сам собственноручно его сконструировать.

Отметим, что срок акции продлится всего два дня, и доступна она будет в 12 ресторанах Индии.
Пелагея Лебединская
Новости по теме
Amazon разрабатывает беспилотный дрон для зарядки электрокаров
Amazon разрабатывает беспилотный дрон для зарядки электрокаров

Американская компания Amazon разрабатывает беспилотный летающий дрон который способен зарядить батарею электрифицированного автомобиля, тем самым выручив

На выставке CES представили первый в мире летающий пылесос
На выставке CES представили первый в мире летающий пылесос

Недавно на американской международной выставке по изобретениям в сфере электроники CES-2017 был представлен первый в мире летающий пылесос. Изобретатели этого

Дрон покатал ребенка на сноуборде
Дрон покатал ребенка на сноуборде

На просторах интернет-сети на днях появилось видео, на котором подросток необычно передвигается на сноуборде. В частности, мальчика на доске катает летающий

Добавить комментарий:

Имя:
Email:
Ваш комментарий:
Интересно
присоединяйтесь к нам в соцсетях
РИА ВладТайм
Последние новости

Сетевое издание "ВладТайм"(новости России, Украины и мира).

На данном сайте распространяется информация,предоставленная информационными агентствами "Vladtime" ("ВладТайм"), Интерфакс, ТАСС и другими. Почтовый адрес: in@vladtime.ru

При использовании, копировании, цитировании публикаций информационного портала "Vladtime.ru" обязательна прямая ссылка на страницу используемого материала: указание названия портала со следующими работающими гиперссылками: новости, ВладТайм новости, Vladtime.ru новости, или другой логичной ссылки.



© 2009-2017 VladTime.ru - новости