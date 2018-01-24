KFC: Индийские дроны полетят на куриных крылышках

В Индии сеть фастфуда KFC сделала для своих покупателей акцию, которая состоит в том, что купив упаковку жареных крылышек, из этой же упаковки можно сложить настоящий летающий дрон.

Пелагея Лебединская

Международная сеть быстрого питания KFC с 25 января запустила акцию, дабы привлечь к себе больше покупателей, в которой в бонус идет дрон. Этот летающий аппарат будет называться Kentucky Flying Object, его можно будет заполучить при покупке упаковки жареных крылышек Smoky Grilled Wings. Этот дрон будет прилагаться к крылышкам в разобранном виде, и что бы его запустить, покупатель должен будет сам собственноручно его сконструировать.Отметим, что срок акции продлится всего два дня, и доступна она будет в 12 ресторанах Индии.