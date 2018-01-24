Apple исправила баг, отключающий iPhone или Mac

Отмечается, что ссылка iabem97.github.io/chaiOS в обновлении операционки 11.2.5 больше не отключит устройство. Также разработчики дополнили 11 версию опцией поддержки умных колонок HomePod. Инженеры потрудились и над Siri. Теперь голосовой ассистент сможет зачитывать владельцу устройства новости.
Apple исправила баг, отключающий iPhone или MacВчера, 21:40
Инженеры Apple сообщили о том, что уже в новой iOS 11 в голосовом помощнике Siri можно будет не только выбирать между мужским и женским полом, но и настраивать
Известная компания Apple устранила проблему в операционной системе iPhone 6 и 6S. По многочисленным претензиям пользователей, ошибки в системе iOS 10.2.1,из-за
Создатели Siri, трудящиеся в американской IT-корпорации Apple, сообщают о том, что работают над разговорной речью своего помощника. Сообщается, что вскоре Siri