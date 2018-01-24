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| | Apple исправила баг, отключающий iPhone или Mac

Apple исправила баг, отключающий iPhone или Mac

Вчера, 21:40
Сотрудники корпорации Apple нейтрализовали ошибку со ссылкой, при переходе на которую отключались устройства iPhone или Mac. Баг устранили уже в версии программы iOS 11. Помимо уничтожения «ссылки-убийцы», разработчики добавили в ПО несколько полезных функций, усовершенствовав тем самым систему безопасности.

Apple исправила баг, отключающий iPhone или Mac

 

Отмечается, что ссылка iabem97.github.io/chaiOS в обновлении операционки 11.2.5 больше не отключит устройство. Также разработчики дополнили 11 версию опцией поддержки умных колонок HomePod. Инженеры потрудились и над Siri. Теперь голосовой ассистент сможет зачитывать владельцу устройства новости.
Дарья Светозарова
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