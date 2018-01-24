Составлен список самых медленных и быстрых операторов связи в России

Известная американская компания Ookla с помощью приложения под названием Speedtest провела ряд исследований, которые показали скорость передачи данных у различных операторов мобильной связи в России.

Александр Вест

Согласно предоставленным Ookla данным, наибольшая скорость приёма данных с помощью мобильного интернета зарегистрирована у оператора «МегаФон», который обеспечил стабильную загрузку контента на скорости чуть более 25 Мбит/с. Сразу за «МегаФоном» расположилась Yota, предоставляющая услуги мобильного интернета с высшей скоростью загрузки данных в чуть более 21 Мбит/с. В тройке лидеров также появился и «Вымпелком», услуги которого позволяют загружать различный контент из интернета со скоростью, превышающей 11 Мбит/с.Данный список был составлен с учётом около 8 миллионов тестов, которые проходили российские пользователи с помощью специального приложения Speedtest. Всего в тестировании приняли участие более 1,4 миллионов различных мобильных устройств.