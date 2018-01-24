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| | В 2018 году Apple представит три новых iPhone

В 2018 году Apple представит три новых iPhone

Сегодня, 13:40
В Сети был обнародован отчёт известной компании KGI Securities, который прокомментировал Мин-Чи Куо, являющийся признанным аналитическим экспертом. Согласно обнародованному отчёту компании, в нынешнем году Apple представят сразу три новых смартфона.

В 2018 году Apple представит три новых iPhone

 

Мин-Чи Куо заявил о том, что всемирно известная корпорация Apple не удивит пользователей разительно новыми гаджетами и инновациями. Эксперт заметил, что компания займётся выпуском хорошо знакомых устройств в обновлённых вариантах. Согласно обнародованным отчётам, в 2018 году Apple должна представить обновлённый iPhone X Plus с экраном диагональю 6,5 дюймов, выполненным по технологии OLED. Также эксперт спрогнозировал появление на рынке 18 миллионов новых iPhone X лишь в первом квартале нынешнего года, в то время как во втором квартале на рынок должны поставить ещё около 13 миллионов подобных устройств.

Также Мин-Чи Куо добавил, что компания вряд ли достигнет прогнозируемых продаж в 80 миллионов устройств. По его словам, корпорация сумеет реализовать лишь около 62 миллионов гаджетов.
Александр Вест
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