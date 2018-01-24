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| | За четвертый квартал 2017 года Apple реализовала 30 млн iPhone X

За четвертый квартал 2017 года Apple реализовала 30 млн iPhone X

Сегодня, 12:57
Эксперты, анализирующие рынок продаж смартфонов, утверждают, что за последний квартал прошлого года Apple поставили на рынок более 30 миллионов iPhone X. Информация также значится в аналитическом отчете компании Canalys. Согласно имеющимся данным, смартфон смог вырваться в лидеры по числу продаж за соответствующий период.
 

За четвертый квартал 2017 года Apple реализовала 30 млн iPhone X

 

Отмечается, что для девайса стоимостью в 999 долларов это крупный успех. Стоит заявить при этом, что итоговые продажи iPhone X оставили высшее руководство недовольным. Помимо этого, следует отметить, что также Apple отчитались о снизившемся доходе с продаж. Тем не менее, именно iPhone X помог Apple удержать монополию на рынке смартфонов в США.
 
По данным компании CIRP, за четвертый квартал 2017-го года продажи «яблочной» компании от имеющихся показателей увеличились с 29 до 39 процентных пунктов. Аналитики отмечают ключевую роль флагмана в этом достижении.
 
Также следует напомнить, что накануне с помощью компьютерной модуляции были представлены рендеры грядущего iPhone XI, который должен порадовать пользователей уменьшившийся в размерах «монобровью», на которой находится фронтальная камера и датчики Face ID.

Николай Офицеров
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