Учёные из MIT улучшили и возродили старый тип аккумуляторов

Группа учёных, представляющих всемирно известный Массачусетский технологический институт, разработали новый метод, позволяющий «воскресить» старые аккумуляторные батареи. Ранее в аккумуляторах использовались электроды, разделённые специальной сеткой, сделанной из оксида алюминия, который был достаточно хрупок, что в значительной степени ограничивало сферу использования подобных батарей. Однако, заменив подобные перегородки на стальные, обработав их с помощью нитрида титана, техники сумели добиться нужного результата.
С помощью использования подобных перегородок из-за их электрических свойств они сортируют молекулы внутри аккумулятора, в отличие от таких же, выполненных из оксида алюминия, сортирующих электроды относительно и физических параметров.