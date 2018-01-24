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| | Учёные из MIT улучшили и возродили старый тип аккумуляторов

Учёные из MIT улучшили и возродили старый тип аккумуляторов

Сегодня, 12:52
Многие годы учёные не могли решить проблему с возобновляемыми источниками энергии, так как изобретённые ранее аккумуляторные батареи не могли удерживать накопленный заряд долгое время. Однако, учёные из MIT сумели обойти данное ограничение.

Учёные из MIT улучшили и возродили старый тип аккумуляторов

 

Группа учёных, представляющих всемирно известный Массачусетский технологический институт, разработали новый метод, позволяющий «воскресить» старые аккумуляторные батареи. Ранее в аккумуляторах использовались электроды, разделённые специальной сеткой, сделанной из оксида алюминия, который был достаточно хрупок, что в значительной степени ограничивало сферу использования подобных батарей. Однако, заменив подобные перегородки на стальные, обработав их с помощью нитрида титана, техники сумели добиться нужного результата.

С помощью использования подобных перегородок из-за их электрических свойств они сортируют молекулы внутри аккумулятора, в отличие от таких же, выполненных из оксида алюминия, сортирующих электроды относительно и физических параметров.
Александр Вест
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