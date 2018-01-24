Учёные из MIT улучшили и возродили старый тип аккумуляторов

Многие годы учёные не могли решить проблему с возобновляемыми источниками энергии, так как изобретённые ранее аккумуляторные батареи не могли удерживать накопленный заряд долгое время. Однако, учёные из MIT сумели обойти данное ограничение.

Александр Вест

Группа учёных, представляющих всемирно известный Массачусетский технологический институт, разработали новый метод, позволяющий «воскресить» старые аккумуляторные батареи. Ранее в аккумуляторах использовались электроды, разделённые специальной сеткой, сделанной из оксида алюминия, который был достаточно хрупок, что в значительной степени ограничивало сферу использования подобных батарей. Однако, заменив подобные перегородки на стальные, обработав их с помощью нитрида титана, техники сумели добиться нужного результата.С помощью использования подобных перегородок из-за их электрических свойств они сортируют молекулы внутри аккумулятора, в отличие от таких же, выполненных из оксида алюминия, сортирующих электроды относительно и физических параметров.