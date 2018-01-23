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| | Siri в iPhone найдет ежедневные новостные подкасты

Siri в iPhone найдет ежедневные новостные подкасты

Вчера, 23:12
Облачный персональный помощник и вопросно-ответная система Siri, входящая в состав iOS, станет находить в iPhone ежедневные новостные подкасты из источников, вызывающих доверие. 

Siri в iPhone найдет ежедневные новостные подкасты

 

Воспользоваться дополнительными возможностями смогут владельцы мобильных устройств, управляемых последней версией iOS 11.2.5 для iPhone американской корпорации Apple. Отныне Siri станет искать подкасты новостей. Нововведение считается одной из главных функций голосового помощника, использующего искусственный интеллект. Siri покажет пользователям перечень заголовок статей и ссылок в Apple News.

Юзеры получат доступ к новостным материалам различных престижных информационных агентств США, которые пользуются доверием у экспертов и простых людей. В список в том числе вошел телевизионный англоязычный канала CNN. Специалисты называют гигантским шагом вперед для Siri добавление ежедневного мультимедийного новостного подкаста.
Домбровский Сергей
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