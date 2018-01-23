Авторы Nioh хотят создать игру по «Звездным войнам»

Студия Team Ninja, успешно выпустившая в прошлом году Nioh, хочет взяться за разработку игры по мотивам «Звездных войн». Она может совместить в себе сражения на лазерных мечах и самурайские схватки на катанах.

Считавшаяся успешным нишевым производителем, студия Team Ninja собирается выбраться из установленных рамок и создать нечто новое для себя – высокобюджетные компьютерные игры, так называемые AAA-игры. Недавний опыт сотрудничества с Nintendo Switch вдохнул уверенность в успешность будущего мероприятия.Президент компании Хисаши Коинума в общении с журналистами признался, что, на основании полученного опыта, он планирует дальнейшее развитие как для студии Team Ninja, так и для компании Koei Tecmo. Огромное влияние на амбициозные планы оказал успех Nioh, вышедшей в прошлом году. Коинума сообщил, что не против взять за основу новой разработки такую популярную франшизу, как «Звездные войны», являвшуюся всегда крайне успешной на рынке игропродукции.