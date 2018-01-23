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| | Авторы Nioh хотят создать игру по «Звездным войнам»

Авторы Nioh хотят создать игру по «Звездным войнам»

Вчера, 22:56
Студия Team Ninja, успешно выпустившая в прошлом году Nioh, хочет взяться за разработку игры по мотивам «Звездных войн». Она может совместить в себе сражения на лазерных мечах и самурайские схватки на катанах.

Авторы Nioh хотят создать игру по «Звездным войнам»

 

Считавшаяся успешным нишевым производителем, студия Team Ninja собирается выбраться из установленных рамок и создать нечто новое для себя – высокобюджетные компьютерные игры, так называемые AAA-игры. Недавний опыт сотрудничества с Nintendo Switch вдохнул уверенность в успешность будущего мероприятия.

Президент компании Хисаши Коинума в общении с журналистами признался, что, на основании полученного опыта, он планирует дальнейшее развитие как для студии Team Ninja, так и для компании Koei Tecmo. Огромное влияние на амбициозные планы оказал успех Nioh, вышедшей в прошлом году. Коинума сообщил, что не против взять за основу новой разработки такую популярную франшизу, как «Звездные войны», являвшуюся всегда крайне успешной на рынке игропродукции.
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