Разработчики Ash of Gods рассказали об игре

Разработчики российской студии Aurum Dust рассказали о героях и музыке игры Ash of Gods. В центре новинки будут четыре персонажа, половина из которых является обычными людьми, борющимися с силами тьмы.

Виктория Озерова

Авторы Ash of Gods выбрали ключевыми героями игры не персонажей мифов или легенд, а обычных людей. Опытный воин Торн и обученная им дочь Гледа встали на путь борьбы со злом во всех его проявлениях. Загадочный полудемон по имени Бланс сумеет запутать любого красивыми речами, но об его истинных намерениях можно только догадываться, как и о мотивах наемника Ло Фэна, прибывшего на земли Терминума с Острова Теней. Эти четыре персонажа и станут главными героями игры. Музыкальным сопровождением Ash of Gods занимался Адам Скорупа, прослушать мелодии к игре можно на канале студии Aurum Dust в SoundCloud.Следует отметить, что Ash of Gods выделяется среди других игр тем, что персонажи игры и пейзажи прорисованные вручную.