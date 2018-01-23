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| | Норвегия хочет перейти на использование электрических самолетов

Норвегия хочет перейти на использование электрических самолетов

Вчера, 20:47
В столице Норвегии Осло поставили перед технологическими компаниями сложную и амбициозную задачу – к 2040 году все краткосрочные рейсы продолжительностью до двух часов должны осуществляться на электрических самолетах.

Норвегия хочет перейти на использование электрических самолетов

 

Руководители компаний-перевозчиков говорят, что достижение такой цели стране вполне под силу. На данный момент половина наземных транспортных средств в Норвегии являются электрическими автомобилями. Это государство оставило далеко позади ближайших конкурентов в данной отрасли. По мнению экспертов, сейчас технологии позволяют использовать электрические воздушные судна для перемещения людей на ближние расстояние. Речь идет о Скандинавском полуострове, где расположена страна.

В Осло придают большое значение экологии. В связи с этим здесь стараются использовать транспорт, оказывающий минимальное негативное воздействие на окружающую среду. Ученые неоднократно предупреждали руководителей держав о том, что человечество стоит на грани катастрофы. Необходимо срочно и значительно снизить количество выхлопных газов на Земле.
Домбровский Сергей
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