Сетевые источники: У Nokia 10 будет уникальная система камер

В Сети появились новые данных о технических характеристиках Nokia 10. В распоряжении источников оказалась схематическое изображение задней панели будущего флагмана от Nokia.

Виктория Озерова

По данным сетевых источников, Nokia 10 будет иметь уникальную систему камер. На задней панели, в соответствии с изображением, по окружности будут располагаться пять оптических блоков. Также источники сообщили, что гаджет будет оснащен светодиодной вспышкой и неким дополнительным сенсором. В общем на задней панели устройства будут размещаться семь элементов камеры. Также на задней панели будет расположен дактилоскопический сканер для идентификации владельца.По предположениям источников, Nokia 10 будет работать на базе процессора Qualcomm Snapdragon 845 с мощностью в восемь ядер. Флагман будет иметь «на борту» высокопроизводительный контроллер Adreno 630 и модем Snapdragon X20 LTE. Презентует Nokia новый гаджет во второй половине года.