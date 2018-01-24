Более 50 приложений Google Play оказались зараженными вирусами GhostTeam

Эксперты Avast и Trend Micro обнаружили в нескольких десятках приложениях Google Play нарушающее работоспособность устройства ПО семейства GhostTeam. Данные вирусы собирают всю доступную информацию о жертве, включая системный язык, местоположение, параметры экрана, но в первую очередь их интересуют данные о странице в соцсети Facebook. После сбора необходимых сведений хакеры начинают атаковать жертву всяческой рекламой. Уточняется, что вирусы были обнаружены в приложениях различно назначения, в том числе чистильщиках, фонариках и загрузчиках.
Специалисты отмечают, что вирусы GhostTeam начали распространятся по Google Play еще весной прошедшего года.