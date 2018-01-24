Большие брови и широкие скулы: Ученые показали девушку-подростка в возрасте 9 тысяч лет

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| | Более 50 приложений Google Play оказались зараженными вирусами GhostTeam

Более 50 приложений Google Play оказались зараженными вирусами GhostTeam

Сегодня, 02:30
Avast провела исследования и выяснила, что около 50 приложений Google Play заражены вирусами GhostTeam. Специалисты отмечают, что после установки таких приложений вирусы похищают данные об аккаунтах в соцсетях для дальнейшей демонстрации их владельцам рекламы.

Более 50 приложений Google Play оказались зараженными вирусами GhostTeam

 

Эксперты Avast и Trend Micro обнаружили в нескольких десятках приложениях Google Play нарушающее работоспособность устройства ПО семейства GhostTeam. Данные вирусы собирают всю доступную информацию о жертве, включая системный язык, местоположение, параметры экрана, но в первую очередь их интересуют данные о странице в соцсети Facebook. После сбора необходимых сведений хакеры начинают атаковать жертву всяческой рекламой. Уточняется, что вирусы были обнаружены в приложениях различно назначения, в том числе чистильщиках, фонариках и загрузчиках.

Специалисты отмечают, что вирусы GhostTeam начали распространятся по Google Play еще весной прошедшего года.
Виктория Озерова
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