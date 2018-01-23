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| | В Москве запущен собственный оператор связи «Сбербанка»

В Москве запущен собственный оператор связи «Сбербанка»

Вчера, 23:30
Дочернее предприятие кредитной организации «Сбербанк» под названием «Поговорим» сообщило о старте нового оператора сотовой связи, который будет действовать на всей территории Москвы.

В Москве запущен собственный оператор связи «Сбербанка»

 

Отныне любой желающий приобщиться к использованию услуг сотовой связи, предлагаемых дочерним предприятием «Сбербанка», может оформить заказ SIM-карты, перейдя на официальный сайт кредитной организации в соответствующий раздел. В данный момент не уточняется тарификация звонков и мгновенных текстовых сообщений внутри сети «Поговорим». Однако, эксперты начали предсказывать приблизительную стоимость тарифов в связи с тем, что в Санкт-Петербурге «Поговорим» предоставила целых 32 тарифа, которые способны удовлетворить как людей, заинтересованных в ежедневных переговорах, так и тех, кто больше пользуется мобильным интернетом.

Аналитики «Сбарбанка» предполагают, что благодаря поддержке нового оператора в Москве за нынешний год к услугам «Поговорим» могут прибегнуть до 400 тысяч столичных абонентов. Также считается, что оператор должен оставить москвичам бонус в виде дополнительных бесплатных 0,5 гб мобильного интернета.
Александр Вест
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