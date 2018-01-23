Samsung Galaxy Note 8 стали еще безопаснее

Компания Samsung сообщила, что на их флагманские смартфоны Galaxy Note 8 было выпущено новое обновление безопасности, в котором была устранена критическая уязвимость операционной системы.

Программисты компании Samsung сообщили о том, что ими была разработана и выпущена новая система безопасности. Точнее, на свет вышло ее обновление, благодаря которому были устранены критические ошибки системы и лаунчера.Ранее появилась информация, что специалисты нашли как минимум шесть критических ошибок операционных систем на телефонах Galaxy Note 8. Эти ошибки могли дать доступ к устройству злоумышленникам. Теперь же разработчики компании решили эту ошибку, выпустив в свет обновление системы безопасности.Обезопасить свой телефон пока могут только жители Франции. Желающим придется скачать пакет обновлений размером 707 Мб. Когда в остальных странах появиться возможность скачать обновление пока не сообщается.