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| | Samsung Galaxy Note 8 стали еще безопаснее

Samsung Galaxy Note 8 стали еще безопаснее

Вчера, 21:40
Компания Samsung сообщила, что на их флагманские смартфоны Galaxy Note 8 было выпущено новое обновление безопасности, в котором была устранена критическая уязвимость операционной системы.

Samsung Galaxy Note 8 стали еще безопаснее

 

Программисты компании Samsung сообщили о том, что ими была разработана и выпущена новая система безопасности. Точнее, на свет вышло ее обновление, благодаря которому были устранены критические ошибки системы и лаунчера.

Ранее появилась информация, что специалисты нашли как минимум шесть критических ошибок операционных систем на телефонах Galaxy Note 8. Эти ошибки могли дать доступ к устройству злоумышленникам. Теперь же разработчики компании решили эту ошибку, выпустив в свет обновление системы безопасности.

Обезопасить свой телефон пока могут только жители Франции. Желающим придется скачать пакет обновлений размером 707 Мб. Когда в остальных странах появиться возможность скачать обновление пока не сообщается.
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