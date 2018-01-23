Компьютерные модуляции показали, что iPhone XI будет обладать уменьшенной "монобровью"

Раздражавшая всех пользователей iPhone X «монобровь» стала заметно меньше на компьютерной модуляции грядущего iPhone XI.

Модель следующей генерации была разработана с ориентиром на актуальные данные после нескольких утечек информации. Дизайн устройства, при этом, остается близким к модели, презентованной в прошлом году. При этом, значительно сократилась ширина рамочного обрамления, а также вырез под динамик, находящийся в верхней части дисплея. Среди прочих нововведений следует отметить, прежде всего, плоскую заднюю камеру, которая теперь перестала выступать над поверхностью крышки.

Аналитики уверены в том, что уже до конца текущего года сотрудники корпорации Apple намерены отправить в продажу сразу три новых устройства, после чего производство iPhone X и вовсе может быть заморожено.

Подобный шаг является реакционной мерой со стороны Apple, дабы пользователи более охотно скупали новую технику корпорации. Помимо этого, компания не планирует более выпускать дешевые модели, вроде iPhone SE, дабы пользователи покупали лишь флагманы.

Николай Офицеров