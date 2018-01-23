Компьютерные модуляции показали, что iPhone XI будет обладать уменьшенной "монобровью"

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Древние женщины были больше похожи на мужчин.
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Откровенность певца оценили пользователи сети.
Специалисты американской компании Apple прислушались к мнению покупателей относительно выреза на экране iPhone X для фронтальной камеры и в 2019 году сделают
В следующем месяце должна состояться презентация нового iPhone. Американский ресурс опубликовал фотографию упаковки нового устройства, название которого не
Американская компания Apple намерена в этом 2015 году представить публике три новых модели IPhone 6s Plus, 6s и 6c. Сборкой устройств займутся Foxconn и