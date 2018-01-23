Голосовой помощник Siri подставил девушку

Сесилия Муле из Нешвиля, штат Теннеси, стала популярной благодаря голосовому помощнику Siri. Программа подставила девушку, отправив сообщение парню, который ей нравился.

Виктория Озерова

Сесилии Муле очень нравился один парень, но она никак не могла решиться отправить ему сообщение, а сам он ей не писал. Своими переживаниями по этому поводу девушка поделилась с голосовым помощником. Сесилия спросила у Siri, когда же предмет ее симпатии ей напишет. К своему огорчению, девушка назвала имя парня, а голосовой помощник решил отправить парню сообщение с аналогичным текстом. Siri даже попросила подтвердить отправку, но Сесилия от сильных переживаний нажала не ту кнопку, и послание дошло до адресата. В ответ парень прислал «ха-ха-ха», но когда увидел, что на самом деле произошло, отписался от девушки.Несмотря на негативную реакцию парня, пост Сесилии об инциденте набирает популярность. Смелость девушки уже оценили более полумиллиона человек.