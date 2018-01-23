Голосовой помощник Siri подставил девушку

Сесилии Муле очень нравился один парень, но она никак не могла решиться отправить ему сообщение, а сам он ей не писал. Своими переживаниями по этому поводу девушка поделилась с голосовым помощником. Сесилия спросила у Siri, когда же предмет ее симпатии ей напишет. К своему огорчению, девушка назвала имя парня, а голосовой помощник решил отправить парню сообщение с аналогичным текстом. Siri даже попросила подтвердить отправку, но Сесилия от сильных переживаний нажала не ту кнопку, и послание дошло до адресата. В ответ парень прислал «ха-ха-ха», но когда увидел, что на самом деле произошло, отписался от девушки.
Несмотря на негативную реакцию парня, пост Сесилии об инциденте набирает популярность. Смелость девушки уже оценили более полумиллиона человек.