Разработчики скопировали идеи советских ученых для современных гаджетов

Чуть ли не все техника сегодня поступает из-за рубежа. Касается это компьютеров, телефонов, бытовой техники и всего в этом духе. При этом советские разработчики еще десятилетия тому назад смогли опередить запад в собственных идеях. Эксперты решили вспомнить, какие же современные технологии еще в прошлом веке существовали, но на чертежах советских техников.

В первую очередь, внимания заслуживает радиокомплекс «СФИНКС», который научному сообществу был представлен еще в 1987 году. Представлял он собой настоящее радиоэлектронное оснащение для жилища будущего. Сегодня уже другие компании помогают пользователям создать «умный дом».

Позаботились разработчики из СССР также и о прототипах «умных браслетов». Предполагались наиболее необычные решения. К примеру, солнечные очки, которые способны вывести на дисплей время или же температуру воздуха. Также ученые предположили, что компактные моноблоки электронные ключи и пластиковые карты можно носить на теле и использовать их в подходящий момент.

Не менее интересными идеи советских ученых были в области будущего машиностроения. Еще тогда предполагалось оснастить машины бортовыми системами и функциями навигации, коммуникации и диагностики. Разработчики даже предупредили появление так называемых «хэндс-ап» дисплеев.

Николай Офицеров