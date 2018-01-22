iPhone взорвался в зубах китайца

Китайские СМИ проинформировали об инциденте в магазине электроники. На кадрах с видео камер наблюдения видно, как неизвестный мужчина подносит ко рту смартфон и кусает его. В тот же момент гаджет взрывается прямо во рту мужчину. В результате случившегося никто не пострадал, несмотря на то, что мощность взрыва была достаточно высокой. Автор видео утверждает, что «главным героем» происшествия стал именно iPhone.
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В сети появились сообщения о том, что новый iPhone 6s от Apple взорвался во время зарядки. Сообщение об этом появилось на странице владельца смартфона в сети