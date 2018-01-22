iPhone взорвался в зубах китайца

Китаец укусил iPhone, после чего тот взорвался. Соответствующее видео появилось в Сети.

Эксперты предполагают, что такое могло произойти только в ломбарде или подпольном магазине, продающем некачественную продукцию. Причиной взрыва названа низкопробная батарея, которая среагировала на контакт с зубами мужчины.

Виктория Озерова

Китайские СМИ проинформировали об инциденте в магазине электроники. На кадрах с видео камер наблюдения видно, как неизвестный мужчина подносит ко рту смартфон и кусает его. В тот же момент гаджет взрывается прямо во рту мужчину. В результате случившегося никто не пострадал, несмотря на то, что мощность взрыва была достаточно высокой. Автор видео утверждает, что «главным героем» происшествия стал именно iPhone.