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| | iPhone взорвался в зубах китайца

iPhone взорвался в зубах китайца

Вчера, 20:39
Китаец укусил iPhone, после чего тот взорвался. Соответствующее видео появилось в Сети.

iPhone взорвался в зубах китайца

 

Китайские СМИ проинформировали об инциденте в магазине электроники. На кадрах с видео камер наблюдения видно, как неизвестный мужчина подносит ко рту смартфон и кусает его. В тот же момент гаджет взрывается прямо во рту мужчину. В результате случившегося никто не пострадал, несмотря на то, что мощность взрыва была достаточно высокой. Автор видео утверждает, что «главным героем» происшествия стал именно iPhone.

 
 
Эксперты предполагают, что такое могло произойти только в ломбарде или подпольном магазине, продающем некачественную продукцию. Причиной взрыва названа низкопробная батарея, которая среагировала на контакт с зубами мужчины.

Виктория Озерова
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