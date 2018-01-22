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| | Apple добавила в камеру iPhone стилизацию селфи под снимки Мохаммеда Али

Apple добавила в камеру iPhone стилизацию селфи под снимки Мохаммеда Али

Вчера, 20:18
В новом видеоролике Apple прорекламировала возможность делать селфи с фронтальной камеры смартфона iPhone X в стиле знаменитого боксера Мохаммеда Али. Кроме того, такие фото будут сопровождаться мотивирующими высказываниями знаменитости.

Apple добавила в камеру iPhone стилизацию селфи под снимки Мохаммеда Али

 

Компанией Apple выпущен рекламный видеоролик, содержащий отсылку к известному боксеру Мохаммеду Али. В частности, в основу ролика была взята одна из известнейших речей Али, в которой спортсмен говорит, что станет чемпионом вселенной. Таким образом, производители iPhone X стремятся стимулировать пользователей чаще пользоваться фронтальной камерой смартфона.

 
iPhone X оснащен оптической системой TrueDepth, а также режимом Portrait Lightning. Это позволяет владельцам гаджетов делать фотографии высокого качества.

Ранее Apple начинала рекламные кампании под слоганом «Снято на iPhone», в ходе которых с помощью смартфонов компании производителя профессиональные фотографы сделали снимки.
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