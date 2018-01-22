В сеть выложили фото нового смартфона Meizu 15 Plus

В сеть выложили фотографии нового смартфона от компании Meizu, который планируют выпустить уже в марте этого года. Основная особенность Meizu 15 Plus – очень тонкие рамки и большой экран.

В марте этого года международная технологическая компания Meizu будет отмечать свое 15-летие со дня образования. В связи с этим на март запланирован выпуск нового смартфона Meizu 15 Plus.Об этом телефоне в Интернете уже давно говорят. Сообщалось, что он скопирует главную особенность iPhone X - большой экран и отсутствие рамок возле него. Недавно были опубликованы фотографии нового устройства. Теперь стало понятно, что в этой модели рамки возе экрана с трех сторон уменьшены до минимального значения. Единственное отличие с американском аналогом это то, что в нем будет присутствовать нижняя панель.Также известны базовые технические характеристики телефона. Он будет оснащен 128 Гб памяти для данных. 6 или 8 Гб оперативной памяти позволят пользователю без торможения использовать все его функции. Также известно о восьмиядерном процессоре.