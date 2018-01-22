Специалисты: Оплачивать покупки безопаснее смартфоном, а не банковской картой

В России больше года назад появились услуги Android Pay, Samsung Pay и Apple Pay, но далеко не все люди пытаются воспользоваться новым сервисом. Многие бояться оплачивать товары с помощью смартфонов, опасаясь мошенничества.

Домбровский Сергей

По словам экспертов, не нужно начинать «охоту на ведьм», особенно, когда их нет. По мнению специалистов, расплачиваться мобильными устройствами даже безопаснее, нежели банковскими картами. Для того, чтобы перевести деньги со счета, при покупке нужно просто достать из кармана или сумки смартфон. После этого события могут развиваться по одному из нескольких сценариев: необходимо дотронуться до дактилоскопического датчика, взглянуть на фронтальную камеру или ввести pin-код. В итоге деньги автоматически снимутся со счета.Специалисты советуют россиянам не переживать, процедура абсолютно безопасна. Проще попасться в ловушку мошенников при потере банковской карты, чем лишиться финансовых средств, оплачивая приобретение товара с помощью смартфона.