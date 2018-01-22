Первого робота-продавца уволили спустя неделю после найма

Первый в мире робот-продавец Pepper, который обслуживал клиентов продуктового магазина Margiotta Food & Wine в Эдинбурге, не сумел справиться с возложенными на него функциями. Робота уволили через неделю за неуместные шутки.

Виктория Озерова

Японская компания SoftBank разработала робота-продавца специально под нужды покупателей. Приобрел новинку продуктовый магазин Margiotta Food & Wine. Робота установили в торговом зале заведения в столицы Шотландии, но спустя всего семь дней аппарат убрали. Администрацию не удовлетворила работа Pepper. Уточняется, что он не сумел давать консультации людям, а также не мог услышать покупателей, если в торговом зале было слишком шумно. Некоторые клиенты пожаловались на то, что Pepper пытался неуместно шутить.Напомним, что робота-продавца разработали около трех лет назад. Машина предназначалась для удовлетворения потребностей в общении одиноких людей, планировалось, что Pepper заменит секретарей и продавцов.