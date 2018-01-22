Philips разработала уникальные наушники для лучшего сна

Представители голландской компании Philips заявили о том, что в скором времени представят новые «умные» наушники, с которыми пользователи смогут легче засыпать. Информация поступила от пресс-службы компании. Более того, новый гаджет поможет избавиться от ночных кошмаров, которые донимают некоторых людей.

Основой для этих наушников от Philips выступил специальный браслет, который помогает в анализе фаз сна, а также будет проверять сердцебиение и дыхание. Пользователю на утро будут выдаваться специальные рекомендации для сна. Для того, чтобы приступить к работе, устройство изначально планирует считать данные о пользователе. На ночь пользователь наденет браслет, он будет собирать данные, которые можно накапливать до определенной степени в памяти девайса, работа которого осуществляется через Bluetooth.

После того, как сбор данных будет завершен, наушники от Philips продолжат свою работу, но уже предложат юзерам определенные музыкальные рекомендации, которые способную изменению сна и его продолжительности. Официально гаджет поступит в продажу несколько позднее. На территории России, Украины, стран Европы, Китая и США он будет продавать по цене в 250 долларов.

Николай Офицеров