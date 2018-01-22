Эксперты: Смартфон OnePlus 5T оказался быстрее iPhone X

Эксперты популярного блога TheUnclockr недавно проанализировали смартфоны, которые вышли в 2017 году и выяснили, какое устройство оказалось быстрее других в работе. При этом модный iPhone X потерпел крах в данной гонке.

Светлана Славянская

Специалисты сравнили оперативную систему шести самых востребованных на рынке смартфонов, а именно Essential Phone, iPhone X, Huawei Mate 10 Pro, Samsung Galaxy Note 8, OnePlus 5T и Google Pixel 2 XL. Во время эксперимента на всех аппаратах одновременно включали одно и то же приложение.Как показал результат эксперимента, смартфон iPhone X оказался немного медленнее бюджетной модели OnePlus 5T. Однако эксперты утверждают, что все смартфоны, выпущенные в прошлом году, отличились отличной скоростью.