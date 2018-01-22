Приближение астероида-небоскреба к Земле: Предупреждение от NASA, комментарий Ходаса

Мнения

Приближение астероида-небоскреба к Земле: Предупреждение от NASA, комментарий Ходаса

Космическое тело сблизится с нашей планетой 4 февраля.

Отсутствие подарков, прилежная учеба и планы на будущее: Песков рассказал о вкладе в демографию РФ

От Редактора

Отсутствие подарков, прилежная учеба и планы на будущее: Песков рассказал о вкладе в демографию РФ

О семье пресс-секретаря президента.

Сюжеты :

Очевидцы обнаружили место в Англии, куда часто прилетает НЛО Настасья Самбурская появилась в одном фильме с Джаредом Лето Рустам Солнцев выяснил настоящую причину короткого брака Самбурской Учёные выяснили, когда на Земле появилась вода Учёные: Мясо и газировка вызывают рак прямой кишки Гарик Харламов серьёзно поругался с фанатами из-за немецких актёров В Сети появилось видео того, как НЛО взлетает из кратера Луны В Австралии пес вступил в схватку с 3,5-метровым крокодилом В Омске вновь горит жилой дом Белла Потёмкина создала куклу Ольги Бузовой в честь именинницы Искусственный интеллект научился предсказывать дату смерти Сергей Семёнов оказался под домашним арестом: С Шурыгиной не встретятся ещё 1,5 года
| | Эксперты: Смартфон OnePlus 5T оказался быстрее iPhone X

Эксперты: Смартфон OnePlus 5T оказался быстрее iPhone X

Вчера, 16:03
Эксперты популярного блога TheUnclockr недавно проанализировали смартфоны, которые вышли в 2017 году и выяснили, какое устройство оказалось быстрее других в работе. При этом модный iPhone X потерпел крах в данной гонке.

Эксперты: Смартфон OnePlus 5T оказался быстрее iPhone X

 

Специалисты сравнили оперативную систему шести самых востребованных на рынке смартфонов, а именно Essential Phone, iPhone X, Huawei Mate 10 Pro, Samsung Galaxy Note 8, OnePlus 5T и Google Pixel 2 XL. Во время эксперимента на всех аппаратах одновременно включали одно и то же приложение.

Как показал результат эксперимента, смартфон iPhone X оказался немного медленнее бюджетной модели OnePlus 5T. Однако эксперты утверждают, что все смартфоны, выпущенные в прошлом году, отличились отличной скоростью.
Светлана Славянская
Новости по теме
Смартфоны Samsung Galaxy Note8 и iPhone X сравнили по качеству съёмки
Смартфоны Samsung Galaxy Note8 и iPhone X сравнили по качеству съёмки

Популярный блогер, который снимает видеоролики с технологическими новиками, на своем канале в YouTube опубликовал видео, где сравнивает камеры популярных

OnePlus 5 оказался быстрее iPhone 7 Plus
OnePlus 5 оказался быстрее iPhone 7 Plus

В результате аналитических действий, в ходе которых пользователи попытались определить, какой из смартфонов, iPhone 7 Plus или OnePlus 5, выполняют быстрее те

Эксперты сравнили смартфоны Samsung Galaxy S8 и iPhone 7
Эксперты сравнили смартфоны Samsung Galaxy S8 и iPhone 7

Смартфон Samsung Galaxy S8 может быть очень похож на iPhone 7. Об этом заявляют независимые аналитики, в своем утверждении ссылающиеся на фотографии еще не

Добавить комментарий:

Имя:
Email:
Ваш комментарий:
Интересно
присоединяйтесь к нам в соцсетях
РИА ВладТайм
Последние новости

Сетевое издание "ВладТайм"(новости России, Украины и мира).

На данном сайте распространяется информация,предоставленная информационными агентствами "Vladtime" ("ВладТайм"), Интерфакс, ТАСС и другими. Почтовый адрес: in@vladtime.ru

При использовании, копировании, цитировании публикаций информационного портала "Vladtime.ru" обязательна прямая ссылка на страницу используемого материала: указание названия портала со следующими работающими гиперссылками: новости, ВладТайм новости, Vladtime.ru новости, или другой логичной ссылки.



© 2009-2017 VladTime.ru - новости