Samsung Galaxy 7 Edge признали самым копируемым смартфоном 2017 года

Сотрудники бенчмарка AnTuTu составили рейтинг самых копируемых смартфонов 2017 года. Первое место в конкурсе заняло мобильное устройство Samsung Galaxy 7 Edge. Его скопировали 36,2% компаний-производителей.

Домбровский Сергей

По мнению экспертов, сейчас разработчики электроники перенимают друг у друга различные технологии, дабы не тратить массу времени на «придумывание велосипеда», а воспользоваться имеющимся в наличии решением и продолжать усовершенствование других элементов гаджета. В этом плане выделяется на общем фоне южнокорейская компания Samsung. Организация в прошлом году опередила конкурентов в плане создания новейших технологий. Другие корпорации часто перенимали у Samsung опыт разработки различных элементов телефонов. На втором месте по копированию оказалась продукция американского производителя Apple.Третью позицию заняли китайские гаджеты Xiaomi. КНР тоже старается не отставать в создании современной электроники от развитых стран. На четвертом месте расположилась компания OPPO, а за ней следует Huawei.