Приближение астероида-небоскреба к Земле: Предупреждение от NASA, комментарий Ходаса

Мнения

Приближение астероида-небоскреба к Земле: Предупреждение от NASA, комментарий Ходаса

Космическое тело сблизится с нашей планетой 4 февраля.

Отсутствие подарков, прилежная учеба и планы на будущее: Песков рассказал о вкладе в демографию РФ

От Редактора

Отсутствие подарков, прилежная учеба и планы на будущее: Песков рассказал о вкладе в демографию РФ

О семье пресс-секретаря президента.

Сюжеты :

Очевидцы обнаружили место в Англии, куда часто прилетает НЛО Настасья Самбурская появилась в одном фильме с Джаредом Лето Рустам Солнцев выяснил настоящую причину короткого брака Самбурской Учёные выяснили, когда на Земле появилась вода Учёные: Мясо и газировка вызывают рак прямой кишки Гарик Харламов серьёзно поругался с фанатами из-за немецких актёров В Сети появилось видео того, как НЛО взлетает из кратера Луны В Австралии пес вступил в схватку с 3,5-метровым крокодилом В Омске вновь горит жилой дом Белла Потёмкина создала куклу Ольги Бузовой в честь именинницы Искусственный интеллект научился предсказывать дату смерти Сергей Семёнов оказался под домашним арестом: С Шурыгиной не встретятся ещё 1,5 года
| | Samsung Galaxy 7 Edge признали самым копируемым смартфоном 2017 года

Samsung Galaxy 7 Edge признали самым копируемым смартфоном 2017 года

Вчера, 15:37
Сотрудники бенчмарка AnTuTu составили рейтинг самых копируемых смартфонов 2017 года. Первое место в конкурсе заняло мобильное устройство Samsung Galaxy 7 Edge. Его скопировали 36,2% компаний-производителей.

Samsung Galaxy 7 Edge признали самым копируемым смартфоном 2017 года

 

По мнению экспертов, сейчас разработчики электроники перенимают друг у друга различные технологии, дабы не тратить массу времени на «придумывание велосипеда», а воспользоваться имеющимся в наличии решением и продолжать усовершенствование других элементов гаджета. В этом плане выделяется на общем фоне южнокорейская компания Samsung. Организация в прошлом году опередила конкурентов в плане создания новейших технологий. Другие корпорации часто перенимали у Samsung опыт разработки различных элементов телефонов. На втором месте по копированию оказалась продукция американского производителя Apple.

Третью позицию заняли китайские гаджеты Xiaomi. КНР тоже старается не отставать в создании современной электроники от развитых стран. На четвертом месте расположилась компания OPPO, а за ней следует Huawei.
Домбровский Сергей
Новости по теме
Samsung Galaxy S7 и S7 edge стали дешевле на 35%
Samsung Galaxy S7 и S7 edge стали дешевле на 35%

Новинки прошлого года Samsung Galaxy S7 и S7 edge стали дешевле на 35% перед выходом новой линейки смартфонов от Samsung.

Первая партия Samsung Galaxy S8 и Galaxy S8 Edge выйдет в количестве 18 млн штук
Первая партия Samsung Galaxy S8 и Galaxy S8 Edge выйдет в количестве 18 млн штук

Компания Samsung планирует выпустить первую партию самых ожидаемых смартфонов Galaxy S8 и Galaxy S8 Edge тиражом 18 миллионов штук.

В России стоимость Samsung Galaxy S7 уменьшилась на 35%
В России стоимость Samsung Galaxy S7 уменьшилась на 35%

В России стоимость Samsung Galaxy S7 уменьшилась на 35%. Об этом сообщает портал Hi-tech Mail.ru.

Добавить комментарий:

Имя:
Email:
Ваш комментарий:
Интересно
присоединяйтесь к нам в соцсетях
РИА ВладТайм
Последние новости

Сетевое издание "ВладТайм"(новости России, Украины и мира).

На данном сайте распространяется информация,предоставленная информационными агентствами "Vladtime" ("ВладТайм"), Интерфакс, ТАСС и другими. Почтовый адрес: in@vladtime.ru

При использовании, копировании, цитировании публикаций информационного портала "Vladtime.ru" обязательна прямая ссылка на страницу используемого материала: указание названия портала со следующими работающими гиперссылками: новости, ВладТайм новости, Vladtime.ru новости, или другой логичной ссылки.



© 2009-2017 VladTime.ru - новости